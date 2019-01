Oggetto della comunione ordinaria

Note

Occorre interrogarsi circa l'oggetto della comunione in senso proprio. L'art. 1100 cod.civ.Secondo un'opinione non potrebbe configurarsi comunione se non per i diritti connotati dall'esclusività, per tale intendendosi l'incompatibilità di un concorrente eguale diritto da parte di un altro soggetto sul medesimo oggetto. Non sarebbe pertanto atto a ricadere in comunione la servitù: anche nel caso di appartenenza in comune del fondo dominante a più comproprietari, si riscontrerebbe piuttosto una titolarità solidale e non comunione. Ciò a cagione del difetto del requisito dell'esclusività in forza della quale ciascun comproprietario del fondo dominan­te non sarebbe limitato in ragione della propria quota nell'esercizio della servitù, avendo la possibilità di esercitarne per intero il contenuto.Questa opinione non può essere accolta in quanto sembra non tener conto di una regola che è propria della comunione in generale. Ai sensi dell'art. 1102 cod.civ. infatti ogni soggetto partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Il principio non può che importare un utilizzo della cosa apportata alle caratteristiche del diritto in comunione ed all'che il bene è idoneo a produrre. Nell'ipotesi della servitù è di tutta evidenza che la fruizione ad esempio del passo carraio interviene per intero per ciascun titolare del fondo dominante ed è tale da consentire un analogo esercizio del diritto da parte di ciascuno.Accanto alla comunione ordinaria si pongono specie di comunioni per così dire speciali, in quanto connotate da elementi peculiari (la provenienza successoria, l'avere ad oggetto un fabbricato all'interno del quale trovano allocazione unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a ciascuno dei contitolari pro quota degli enti comuni): tali laed ilPer quanto invece attiene alla proprietà immateriale (marchio, brevetto, opere dell'intelletto) non pare possibile fare ricorso alla nozione di comunione ; sembra più aderente al dato normativo una quali­ficazione in chiave di. Si tratta di situazioni di coesistenza del diritto in capo a più titolari connotate dalla compatibilità della sussistenza e dell'esercizio di una pluralità di eguali diritti e poteri.Ogni contitolare può procedere all'esercizio del diritto senza limitazione di quota sia nel senso di esercitare interamente la facoltà negativa d'impedire ai terzi lo sfruttamento del bene immateriale (opere dell'ingegno oppure invenzioni industriali) sia nel senso di procedere positivamente al suo sfruttamento.Non può parlarsi di comunione in senso proprio neppure in relazione alla c.d., consistente nella contemporanea sussistenza di una pluralità di diritti reali sul medesimo bene, tutti in grado di assicurare ai rispettivi titolari il materiale godimento della cosa. Si ponga mente al caso di un fabbricato parte del quale appartenga in piena proprietà a Caio, per parte appartenga a Sempronio in qualità di usufruttuario, per altra parte a Mevio a titolo di diritto di abitazione. Questa situazione serve solo ad evidenziare la possibilità della convivenza di una pluralità di diritti sullo stesso bene in capo a più titolari, fenomeno estraneo rispetto alla comunioneInfine merita che si dia conto del. Il tenore letterale dell'art. 1100 cod.civ. oppone a ciò una barriera insormontabile. Per gli stessi motivi si deve respingere anche l'idea di una comunione riferita a diritti personali di godimento (locazione, comodato, anticresi) la cui struttura giuridica è comunque riconducibile ai diritti relativi.V. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.572.Analogo parere viene espresso, tra gli altri, da Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.300.Cfr. Fedele, La comunione, in Trattato dir. civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1967, p.77.In senso contrario si veda Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.454. Secondo l'Autore, pur essendo indiscutibile che si tratti di una pluralità di diritti e non un unico diritto in comune, tuttavia " è in comune la facoltà di godimento della cosa, rendendo quindi applicabili le norme della comunione ordinaria".