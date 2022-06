Legittimazione attiva (azione intesa a far valere l'indegnità)

Note

Secondo il prevalente parere, legittimati attivamente in ordine all'azione volta a far dichiarare l'indegnità ( art.463 cod.civ. ) sarebbero soltanto i chiamati in subordine ed eventualmente i creditori di costoro, in via surrogatoria ( art.2900 cod.civ. ) . In buona sostanza, l'azione spetterebbe a coloro che possono subentrare in luogo dell'indegno, come i coeredi, i successibilied i chiamati ulteriori (Cass. Civ. Sez. III, 6859/93 . Quando non vi fosse testamento, si tratterebbe di tutti i successibili ex lege, venendo in considerazione un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra essi (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1443 del 18 gennaio 2022 con la quale si chiarisce anche il rapporto tra procedimento civile ed eventuale prodromico giudizio penale).Il rimedio non competerebbe a qualsiasi altro interessato per semplici motivi morali, difettando, nella fattispecie, l'interesse ad agire . L'esclusione dalla successione dell'indegno in difetto di contestuale attribuzione del compendio ereditario ad altri sarebbe difficilmente giustificabile . Potrebbe al riguardo prodursi l'effetto dell'eliminazione della delazione già operativa in favore dell'indegno e della susseguente vacanza ereditaria.Da ultimo è il caso di sottolineare come all'indegno non spetti l'azione volta a far dichiarare l'indegnità di altro successibile (Cass. Civ. Sez. II, 3152/54 ).Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p. 41; Salis, L'indegnità a succedere, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1957, p.928. Circa la possibilità di agire in via surrogatoria non v'è unanimità di opinioni: secondo il Salis, op.cit., p.940, la praticabilità di questo rimedio sarebbe subordinata alla manifestazione di volontà del successibile di voler acquisire l'eredità già accettata dall'indegno.Si ritiene che la causa d'indegnità possa essere fatta valere anche dal donatario, in via di eccezione, contro il legittimario che esperisca l'azione di riduzione, al fine di respingere la pretesa di costui (così Cicu, Successioni per causa di morte. Parte generale: delazione ed acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XII, Milano, 1961, p.90).Presuppongono un interesse di natura patrimoniale Ferri, Disposizioni generali sulle successioni (Artt.456-511), in Comm. cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p.173 e Moscati, L'indegnità, in Tratt.dir.priv., diretto, da Rescigno, Torino, 1997, p.98, dal momento che la pronuncia dell'indegnità produce oltre che l'esclusione di un soggetto dalla eredità anche il subentrare dell'attore nei rapporti giuridici facenti capo al de cuius.Questo esito potrebbe scaturire dall'accoglimento della tesi minoritaria secondo la quale l'indegnità opera ipso jure, in maniera automatica, venendo a precludere la delazione in favore dell'indegno. Anche sotto questo profilo la detta impostazione teorica manifesta le proprie difficoltà costruttive.