Legge del 1995 numero 218 art. 32-quater



SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE



1. In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullità o di annullamento dell'unione civile.

2. Lo scioglimento dell'unione civile è regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformità al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

(Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7)

Percorsi argomentali LEGGI >> Legge >> 1995 >> 218