L'acquisto a non domino

L'espressionenon è indicativa di una categoria unitaria di fattispecie acquisitive del diritto. Con essa si allude ad ipotesi eterogenee, ciascuna delle quali connotata da una propria specifica disciplina giuridica.L'elemento che le accomuna è costituito da un atto di disposizione patrimoniale inteso all'alienazione di un dirittoCostui può dirsi non titolare o perché non ha mai acquisito il diritto oppure perché è divenuto tale soltantoin quanto, ad esempio, il suo titolo di acquisto è stato posto nel nulla con effetti retroattiviRivolgendo più specificamente l'attenzione(il titolo), il medesimo. Ciò significa che esso deve essere in sé e per sé valido, se non per quanto attiene al riferito difetto di titolarità del disponente.Ultimo requisito delle fattispecie acquisitive a non domino è la necessità, ai fini della protezione giuridicaL'acquisto del diritto che segue in capo all'avente causane tutela, l'affidamento e la situazione di apparenza che si viene a creare in relazione a casi normativamente previsti.La regola base degli acquisti a titolo derivativo é costituita, come è noto, dai principi che si compendiano nelle locuzioni: forse che i cosiddetti acquisticostituiscano una deroga rispetto ai medesimi?La risposta al quesito richiederebbe di avere preventivamente risolto la questione relativa alla natura di questi acquisti:Il problema è di difficile soluzione.Si osserva chepotrebbero, proprio in funzione di tale elemento, esser considerate come a titolo originario . Tutte le altre dovrebbero invece esser definite quali modalità acquisitive a titolo derivativo, dovendosi individuare il fondamentale requisito fondante di esse nell'atto di disposizione del, vale a dire nel titolo astrattamente idoneo. Questa opinione tuttavia prescinde dalla fondamentale considerazione dell'indiscutibile presenza, in tutti i casi di acquisto a non domino, proprio. Se proprio questo è l'unico elemento che, unitamente alla buona fede del subacquirente, si pone come imprescindibile, è forse praticabile una ricostruzione unitaria di tutte le ipotesi che sia basata proprio su di esso. Si potrebbe prospettare in questo senso undi modalità acquisitive del diritto, partecipi in una qualche misura delle caratteristiche degli acquisti a titolo originario (indifferenza rispetto ai due citati principi che regolano gli acquisti a titolo derivativo) ed in un'altra di quelli a titolo derivativo (l'indispensabilità dell'atto di disposizione del).Per questo motivo, qualora si dovesse forzatamente insistere per qualificare espressamente le fattispecie acquisitive a non domino nell'alveo delle due categorie tradizionaliIn ogni caso, ribadendo l'e la costante essenzialità della, nonché dela trasferire il diritto, si può osservare che, per quanto attiene alla buona fede, pur essendo comune il rinvio al relativo concetto elaborato in materia di possesso (art. 1147 cod. civ. ), occorre piuttosto distinguere le ipotesi di acquistofondate sul possesso da quelle che ne prescindono. Per queste ultime (cfr. art. 534 cod.civ. ) non può essere fatto automatico rinvio alla riferita presunzione di buona fede in capo al terzo di cui all' art.1147 cod.civ. .Che cosa si intende più precisamente pernon si deve trattare di un atto comunque viziato da nullità o da annullabilità. L'efficacia sanante della fattispecie acquisitiva in cui consiste l'acquisto a non domino esplica la propria forzae non sotto l'aspetto di una sanatoria di altri vizi del titoloL'espressione "acquisto" indica pertanto una fattispecie acquisitiva complessa, caratterizzata dall'efficacia attributiva del diritto in capo all'acquirente nonostante il difetto di legittimazione nell'alienante, in relazione alla quale il titolo formato dale la buona fede dell'acquirente sono i dati peculiari ed essenzialiQuello che occorre chiarire è che il dante causa è autore rispetto all'acquirente soltanto in senso formale, non certo sostanziale: lo impedisce proprio il principio "Oltre agli elementi costanti di cui ci siamo occupati (il titolo astrattamente idoneo e la buona fede) esistono inoltrerispetto alle singole fattispecie acquisitive; sono tali:Svolte queste precisazioni, proviamo a formare una classificazione delle ipotesi assumibili nella categoria, analizzando brevemente da ultimo le fattispecie che ne posseggono gli attributi.Mentre autorevole dottrina ha ritenuto di fare riferimento al possesso quale elemento di distinzione tra i vari casi, distinguendo pertanto le fattispecie acquisitive a non domino fondate sul possesso da quelle che prescindono da esso, la cennata differenziazione pare più che altro discendere dall'apprezzamento della specie del conflitto che viene disciplinato. In relazione a quest'ultimo aspetto deve essere preventivamente introdotta la nozione di "conflitti verticali" e di "conflitti orizzontali".