Finestre o aperture in genere

Bibliografia

La legge concilia le esigenze primarie di carattere igienico del proprietario di un immobile che deve essere in grado di ricevere luce ed aria con il diritto del proprietario confinante alla riservatezza.Il problema delle distanze assume pertanto ulteriori connotazioni in relazione alle aperture o finestre che possono essere effettuate nei muri posti a confine tra due fondi appartenenti a diversi proprietari.Le finestre possono essere distinte in "luci" e in "vedute" o "prospetti" (art. 900 cod.civ.). Le prime danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo vicino, le seconde viceversa consentono questa facoltà, in rapporto alla quale la legge detta alcune prescrizioni limitative. La distinzione talvolta pare sfumare: così è stato deciso nel senso della possibilità di acquistare per usucapione il diritto di mantenere una finestra quaificabile come "luce", ma non soggetta al precario regime di cui agli artt. 901 e ss cod.civ., tra proprietà esclusive poste in un edificio condominiale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12175 dell'8 maggio 2023).Le luci vengono appellate anche lumi, luci di tolleranza o finestre lucifere, mentre delle vedute fanno parte finestre, balconi e terrazze con parapetto. In giurisprudenza, era dibattuta la questione se fosse necessario, per aversi veduta, che l'opera nella quale essa si sostanziava dovesse essere destinata normalmente e permanentemente all'esercizio della veduta. V. Alibrandi,in Riv. giur. edil., 1964, II. La questione ha oggi perso rilevanza dal momento che, con indirizzo consolidato, la Suprema Corte ha ormai adottato quest'ultima interpretazione ( Cass. Civ. Sez. II, 13751/99 e Cass. Civ. Sez. II, 1232/82 ).