Espropriazione forzata e atto notarile a raccolta

La conservazione degli atti ricevuti nell'esercizio del proprio ministero è compito istituzionale del notaio, che trova nell'art. 70 l.n. alcune eccezioni specialissime.Lo stesso articolo della legge notarile, rinvia ad altre ipotesi, determinate dalla legge che consentono al notaio di non trattenere a raccolta gli atti ricevuti.A tale proposito e nei riguardi dell'attività documentale svolta dal notaio in materia di espropriazione forzata, con particolare riguardo al verbale d'incanto di cui all'art. 591 bis cod.proc.civ. , è importante stabilire quale sia la reale natura di tale atto, e se esso debba o meno permanere nella raccolta del notaio.Superata una prima fase in cui detto atto veniva considerato un puro atto notarile, con la conseguente necessità di messa a raccolta, non rinvenendosi specifiche deroghe al dettato dell'art. 70 l.n. , successivamente si è palesata la duplice natura del verbale d'incanto,stabilendo che vi sia l'obbligo dell'inserimento a repertorio, mentre non sia necessario inserire tale atto nella raccolta del notaio roganteA tale proposito l'ultimo studio del Consiglio nazionale del notariato non ha completamente escluso, per tale atto, l'obbligo del rispetto della legge notarile in materia di forma del documento, salve le espresse eccezioni che la riforma ha introdotto (atto firmato dal solo notaio; mancanza della lettura dell'atto).Cfr. Circolare CNN 27 novembre 1998.Cfr. ST. CNN 14 giugno 2000, n. 2904.Sempre in merito alla procedura di cui all'art. 591 bis cod. proc. civ. , è stata avanzata l'ipotesi che detto verbale possa essere redatto anche non contestualmente alle operazioni verbalizzate. Cfr. ST. CNN 14 giugno 2000, n. 2904, nonostante le argomentazioni esposte, la tesi non sembra condivisibile.