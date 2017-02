Eccezione di compensazione ed eccezione di prescrizione

Note

nota1

nota2

nota3

Bibliografia

La compensazione deve essere eccepita dalla parte che vi ha interesse, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 1242 cod. civ. ) ( Cass. Civ. Sez. III, 3823/95 ). Essa costituisce dunque l'oggetto diSi osservi, a questo proposito, la peculiarità della disposizione di cui al II comma dell'articolo 1242 cod. civ. , ai sensi del quale "la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza di due debiti."Neppure in tal caso si verifica, cioè, un'estinzione automatica del diritto per effetto della compensazione. Quando sussistono i requisiti previsti dalla legge per la compensazione legale si determina la nascita di un diritto potestativo sostanziale il cui esercizio produce, con effetto retroattivo, l'estinzione dell'obbligazionePoniamo il caso in cui Tizio vanti nei confronti di Caio un credito che, successivamente, sia andato prescritto e che Caio, a propria volta, vanti un credito nei confronti di Tizio, credito che, avendo un'origine più recente, resiste, al tempo della domanda giudiziale, oltre il termine prescrizionale che riguarda il controcredito di Tizio. La situazione è, dunque, tale per cui si può dire vi sia stato unLa situazione potrebbe esser graficamente rappresentabile nel modo seguente:Se Caiodel credito vantato da Tizio nei propri confronti, la compensazione risulta impedita. Qualora tuttavia Tiziostante il modo di disporre dell'ultimo comma dell'art. 1242 cod. civ. , ai sensi del quale la prescrizione non impedisce la compensazione se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti, il giudice dovrebbe dichiarare l'operatività della compensazioneLa giurisprudenza costruisce il fenomeno in termini di. La pronuncia del giudice avrebbe dunque carattere(Cass. Civ. Sez. I, 2705/81 ). Ciò fa salvo formalmente il principio secondo il quale il diritto viene estinto dalla prescrizione. La descrizione del fenomeno qui considerato, tuttavia, pone in luce la problematicità della fattispecie: è indubbio che, nel tempo della pronunzia, il giudice viene a constatare la compensazione di un debito ancora esistente con uno ormai prescritto.Da ultimo occorre rimarcare che il meccanismo sottoposto ad analisi concerne l'ipotesi in cui siasi verificato un periodo di concorrenza cronologica tra i due controcrediti.(Cass. Civ. Sez. III, 3188/81 ). Ciò significa che, indipendentemente dal fatto che venga eccepita la prescrizione, comunque il giudice non potrà dichiarare la compensazione che sia stata invocata da colui che, un tempo creditore di un soggetto nei cui confronti ha un debito, sia stato da quest'ultimo evocato in giudizio.In tal senso Zuddas, voce Compensazione, in Enc. giur. Treccani, vol. VII, 1988, p. 2; Dalbosco, La compensazione per atto unilaterale (la c.d. compensazione legale) tra diritto soggettivo e processo, in Riv. dir. civ., vol. I, 1989, p. 361; Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 277.Cfr. Giacobbe, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.240; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, pp. 726 e 727.La regola rinviene una giustificazione nel fatto che lo stato di pendenza, caratterizzante il periodo intercorrente tra la coesistenza dei debiti e la proposizione dell'eccezione non può risolversi in un danno per la parte che intende avvalersi della compensazione: cfr. Perlingieri, op. cit., p.290.