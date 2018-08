Diritto di ciascun condividente all'assegnazione in natura

Note

nota1

nota2

Bibliografia

GIANATTASIO, Delle successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1980

LENER, La comunione, Torino, Tratt.dir.priv dir. da Rescigno, vol. 8, t. II, 1982

L' art. 718 cod.civ. , dettato in tema di divisione ereditaria, e l'art. 1114 cod.civ. , norma allocata in materia di scioglimento della comunione in genere, sono assolutamente consonanti nell'attribuire a ciascun contitolare , ovviamente a valere sulle cose che cadono in comunione (Cass. Civ. Sez. II, 2918/90 ). il Giudice deve privilegiare, tra più progetti divisionali, proprio quello che ha come effetto quello di contenere al massimo la misura dei conguagli, garantendo proprio che la quota sia prevalentemente costituita da beni in n natura (Cass. Civ., Sez. II, 726 15 gennaio 2018).L'applicazione pedissequa di questa regola fondamentale postula cheGli artt. 719 e ss. cod.civ. assumono in considerazione l'ipotesi in cui non si possa o non si voglia procedere nel modo riferito in quanto si tratta di beni che, se divisi, cesserebbero di servire all'uso al quale sono destinati (art. 1112 cod.civ. ), immobili non divisibili (art. 720 cod.civ. ) ovvero beni non divisibili nell'interesse della produzione nazionale (art. 722 cod.civ.). Giova osservare che proprio l'esigenza di assegnare conguagli in denaro in misura assai rilevante, possa far concludere nel senso della non agevole e comoda divisibilità dei beni oggetto della comunione.Tale attribuzione, se siano presenti beni appartenenti allo stesso genere, avverrà in maniera proporzionale, evitandosi così un frazionamento dei singoli cespiti. Cfr. Giannattasio, Delle successioni. Divisione-Donazione, in Comm. cod. civ., Torino, 1980, p.29.E' stato puntualizzato (Lener, La comunione, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.327), come "l'indivisibilità o la non comoda divisibilità della cosa, per sè considerata, non impedisce a ciascun partecipante di chiedere la divisione: esclude solo la divisione in natura".