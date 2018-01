Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 56



MODIFICHE ALL'ARTICOLO 89 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50



1. All'articolo 89 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: “nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84,” sono soppresse e le parole: “anche di partecipanti” sono sostituite dalle seguenti: “anche partecipanti”;

2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: “A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.”;

b) al comma 9, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, pena la risoluzione del contratto di appalto”;

c) al comma 11:

1) al primo periodo, le parole: “, oltre ai lavori prevalenti,”, sono soppresse;

2) al terzo periodo, le parole: “loro esecuzione” sono sostituite dalle seguenti: “qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84”.