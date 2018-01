Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 100



MODIFICHE ALL'ARTICOLO 164 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50



1. All'articolo 164 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5 sono inserite, in fine, le seguenti parole: “nonché le disposizioni di cui alle parti I e II in materia di subappalto, progettazione, collaudo e piani di sicurezza, non derogate espressamente dalla presente parte”.