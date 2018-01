Decreto Legislativo del 2017 numero 56 art. 51



MODIFICHE ALL'ARTICOLO 82 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50



1. All'articolo 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 1, le parole: “regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.”.