Costituzione di usufrutto sulla partecipazione sociale (società semplice)

Prassi collegate

Quesito n. 294-2017/I, Rinuncia all’usufrutto su quota di accomandante di sas

Quesito n. 235-2014/I, Usufrutto su quote di società in accomandita semplice

Studio n. 152-2008/I, Pegno su quota di società di persone

Quesito n. 141-2008/I, Usufrutto su quota di società semplice

L'iscrizione nel registro delle imprese del pegno su quote di società di persone

Quesito n. 106-2006/I, Usufrutto su quote di partecipazione in società di persone

Quesito n. 91-2006/I, Usufrutto successivo su quote di partecipazione in società di persone

Il problema è in qualche modo riconducibile al più vasto tema della cedibilità della quota e delle conseguenti modificazioni dei patti sociali (art. 2252 cod. civ. ).(a meno che esso non vanga costituito in favore di uno dei componenti la compagine sociale). Al riguardo la giurisprudenza ha dato risposte contrastanti. In senso favorevole alla costituzione del diritto reale è stato osservato (Tribunale di Trento, 14 gennaio 1997 ) come non risulta preclusiva l'assenza di materialità della partecipazione sociale. Tale carattere infatti, proprio anche delle quote di società a responsabilità limitata, non impedisce che le stesse siano, secondo la prevalente opinione degli interpreti e della giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. I, 7614/96 ), validamente sottoponibili a pegno o usufrutto. In senso diametralmente opposto si era peraltro pronunziata la stessa corte di merito (Tribunale di Trento, 06 settembre 1996 ). Prescindendo dai rilievi relativi al difetto di materialità della quota sociale, la decisione fa leva sulla complessità della posizione contrattuale del socio di una società a base personale, ciò che non consentirebbe di oggettivizzare la partecipazione come bene suscettibile di costituire validamente oggetto di diritti reali.