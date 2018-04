Cose mobili e immobili

beni immobili per natura. A rigore la sola cosa veramente immobile, secondo il detto criterio, sarebbe il suolo nota2. Ma la superficie della terra si presenta sotto vari profili. Le sorgenti e i corsi d'acqua sono beni autonomi considerati immobili dopo il suolo (art. 812 cod.civ.); immobili per incorporazionenota3. Si tratta di quelle cose che, essendo saldamente infisse nel suolo, derivano da questa condizione la qualifica di beni immobili. Si pensi ai pannelli solari che, formanti un impianto fotovoltaico, possono essere installati sul tetto di un edificio e che sono addirittura contrassegnati da una rendita catastale (cfr. CTR Potenza, Sez. II, 200/2017).

immobili per accessione nota4. Esistono cose non incorporate nel suolo, ma assicurate ad esso e destinate a restarlo in modo permanente. Si prendano quale esempio mulini, bagni e altri edifici galleggianti. Nonostante queste cose non siano ex se immobili, lo sono reputate dalla legge (art. 812, II comma, cod.civ.) al fine della sottoposizione di esse alla disciplina propria degli immobili. Sono mobili, per esclusione, tutte le altre "cose" che non rientrino, in uno dei modi appena elencati, nella categoria delle immobili (art. 812 , ultimo comma, cod. civ.): in esse comprese anche le energie naturali (come l'energia elettrica, il gas, ecc.) aventi valore economico (art. 814 cod.civ.).

