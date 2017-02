Commissione Tributaria Regionale Roma del 2016, Sez. XV numero 6910 (15/11/2016)





Sono esenti dall'imposta di registro i finanziamenti soci se derivano esclusivamente da accordi verbali. Non c'è, infatti, alcun obbligo di registrazione (ex art. 3, DPR n. 131/86) e gli effetti degli stessi cessano con l'atto contenente l'enunciazione, non sufficiente a conferire forma scritta all'accordo verbale.