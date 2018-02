Commissione Tributaria Regionale Lazio del 2017, Sez. XI numero 5294 (19/09/2017)





Nel caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento del conduttore che non versa i canoni e non riconsegna l'immobile, soggetto passivo dell' Imu è il locatore. Indipendentemente dalla mancata riconsegna dell’immobile.