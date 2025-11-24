Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 8208 (28/03/2025)

La disciplina dell’art. 1310, comma 2, cod.civ., sull’estensibilità dell’interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va completata con la disciplina degli effetti della durata dell’interruzione contenuta nell’art. 2945 cod.civ., con la conseguenza che l’azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l’interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio.

