Cass. Civile, sez. III del 2025 numero 10536 (22/04/2025)

di Libera


In tema di patti di famiglia, l’atto costitutivo può essere oggetto di azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., purché ne sussistano i presupposti (eventus damni, scientia damni, ecc.). Tuttavia, ove un patto di famiglia sia parte di un atto complesso e inscindibile, non è possibile procedere alla revocatoria parziale dello stesso.

