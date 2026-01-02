Si discute sul titolo giustificativo delle attribuzioni effettuate al convivente more uxorio
che si pongano al di fuori delle eventuali liberalità donative.
Il problema consiste nel fatto che, frequentemente, queste elargizioni si pongono a fronte di una collaborazione che è stata in fatto prestata in favore del soggetto elargitore. V'è pertanto chi reputa che esse configurino donazioni remuneratorie nota1
, ad altri sembra trattarsi di atti di adempimento di obbligazione naturale (Tribunale di Roma, 13/05/95
; Cass. Civ. Sez. III, 285/89
) nota2
. A quest'ultimo riguardo occorre che dette prestazioni o attribuzioni possano dirsi rese in adempimento di doveri di carattere morale, ciò che non sarebbe quando esse si concretassero in un esorbitante arricchimento del convivente (Cass. Civ. Sez. II, 3713/03
). A criteri di adeguatezza e di proporzionalità fa riferimento anche Cass. Civ., Sez. I, 1277/2014
, in relazione ad erogazioni effettuate dal convivente non soltanto per il mantenimento, ma anche per essere accantonate su un conto corrente. Non vi sarebbe dunque titolo per la restituzione delle dette somme per il tramite dell'azione di ingiustificato arricchimento. Tale impostazione è stata successivamente ribadita (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 11337 del 30 aprile 2025).
