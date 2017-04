L'appartamento è ad un piano alto, non servito da ascensore. Non è legittimo il nuovo classamento e la nuova rendita attribuita dall'Ufficio. (CTR Roma, Sez. I, sent. n. 9895 del 30 dicembre 2016)

L'accertamento sul nuovo classamento e la nuova rendita catastale dell'appartamento del contribuente è illegittimo se l'immobile, confrontato con altre abitazioni vicine, è posto a un piano alto ma senza essere servito dall'ascensore. Se è vero, infatti, che un piano alto rispetto ai più bassi gode di maggiore luminosità, il vantaggio non è affatto tale quando manchi un servizio davvero essenziale come quello rappresentato dall'ascensore, la cui mancanza svaluta di gran lunga il pregio degli appartamenti in qualunque zona siano ubicati.