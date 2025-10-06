Accessione invertita. Illecito istantaneo ad effetti permanenti. Prescrizione del diritto all'indennità. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 6876 del 14 marzo 2025)

L’occupazione del suolo altrui, perpetrata da un soggetto privato ai danni di un confinante, integra un illecito istantaneo ad effetti permanenti, sicché la prescrizione dei conseguenti diritti a contenuto patrimoniale, previsti dall’art. 938 cod.civ. ed aventi natura indennitaria e funzione riequilibratice, soggiace all’ordinario termine decennale, che decorre dal momento in cui l’occupazione viene perpetrata in modo definitivo e, pertanto, dalla data in cui l’edificio che insiste parzialmente sul suolo altrui è stato ultimato.