Vendita di beni di soggetti privati, imposta di registro

Il contratto di vendita può riguardare, mobile, immobile, materiale, immateriale, partecipazioni societarie, ecc. I trasferimenti di beni mobili in genere sono soggetti ad imposta proporzionale di registro se la cessione non è soggetta ad IVA.Si veda a proposito il capitolo sulle regole generali concernenti l’imposta di registro e relative ai contratti di compravendita in genere ed alcune condizioni o particolari fattispecie di vendita (vendita condizionata, vendita di cosa futura, di eredità, ecc.).Se la cessione è soggetta ad IVA si applica l’