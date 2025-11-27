Vendita di azienda

L'azienda, intesa come complesso di beni, di strumenti, di rapporti giuridici attivi e passivi, funzionali ad un'attività di impresa, è suscettibile di essere venduta nella sua globalità. La legge non assume in considerazione specifica il titolo in base al quale avviene il trasferimento
(se a titolo oneroso, vale a dire di vendita, di permuta, di datio in solutum oppure se a titolo gratuito, quale donazione), limitandosi a predisporre una disciplina omogenea per la cessione di azienda non altrimenti qualificata
(se, cioè, a titolo di vendita, di permuta, di donazione) nota1
.
Nel corso della disamina che segue verranno dunque analizzati gli effetti della cessione, quali emergono dalla disciplina di legge, non senza sottolineare le influenze derivanti dal titolo della alienazione, ciò che si riverbera su alcuni aspetti quali, ad esempio, il formalismo dell'atto di cessione.
Note
nota1
Così Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.41.top1
Bibliografia
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
Prassi collegate
