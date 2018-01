Vendita dei beni del privato, imposte sui redditi

Note

Nell’ambito delle alienazioni poste in essere da privati (cioè estranee all’attività di impresa o professionale), ancorché la vendita obbligatoria comporti ildella proprietà del bene (ad esempio vendita di cosa altrui, vendita di cosa futura, vendita con riserva della proprietà), la tassazione dei relativi proventi (appartenenti alla categoria dei, cfr. art. 67, D.P.R. n. 917/1986) va effettuata nel periodo d’imposta in cui sono effettivamente percepiti ().La vendita condizionata e con patto di riscatto può dissimulare un contratto di mutuo, con conseguente presunzione di percezione interessi tassabili come redditi di capitale ex art. 44, D.P.R. n. 917/1986.