Tribunale di Trento del 2017 numero 155 (13/02/2017)





Il principio di diritto in tema di risolvibilità del contratto preliminare di compravendita per mancanza dei certificati di abitabilità può essere analogicamente esteso al caso del contratto preliminare di permuta, avuto riguardo all'identità dell'interesse sotteso ad entrambe le tipologie contrattuali, ovvero quello dell'avente causa alla piena fruibilità e commerciabilità del bene immobile dedotto in contratto.