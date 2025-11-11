Società per azioni: gli amministratori

Prassi collegate

Nel corso della disamina che ci accingiamo a compiere saranno assunte in considerazione le cause di ineleggibilità e di decadenza dei singoli componenti dell'organo amministrativo, i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza degli stessi nonchè le varie ipotesi di cessazione della carica. In questa direzione si darà conto dei fenomeni della revoca, della rinunzia, della scadenza del termine, della decadenza e della conseguente sostituzione del componente che sia mancato.