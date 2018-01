Simulazione soggettiva (interposizione fittizia di persona)

Note

Dall’elusione vanno esclusi i comportamenti riconducibili alla simulazione. Come nella simulazione, anche in ambito tributario la simulazione (relativa) può essereodSi ha simulazione relativa soggettiva e precisamentedi persona quando vi è divaricazione tra la situazione esteriore e la situazione sostanziale con riguardo al soggetto titolare dei redditi (art. 37, commi 3 e 4, D.P.R. n. 600/1973).A differenza della simulazione civilistica non è necessario un accordo simulatorio trilaterale (ad esempio, Tizio vende a Caio simulatamene ma entrambi sono d’accordo con Sempronio che questi sia il vero acquirente), ma è sufficiente che vi sia divergenza tra titolare apparente ed effettivo dei redditiIn tal ipotesi il Fisco in qualità di terzo può agire per far valere la simulazione davanti al Giudice tributario, senza un preventivo ed autonomo accertamento innanzi al Giudice civile . Vale a dire che in sede di rettifica o di accertamento, l’ufficio può imputare al contribuente redditi di cui altri soggetti appaiono titolari se prova (anche con presunzioni gravi, precise e concordanti) che ne è l’effettivo possessore per interposta persona.Le persone, se hanno pagato le imposte per i redditi successivamente imputati al vero titolare, hanno diritto al rimborso. Questo può essere effettuato solo dopo che è divenuto definitivo l’accertamento nei confronti del vero titolare e non oltre l’imposta effettivamente riscossa a seguito di tale accertamento.Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza la norma vale esclusivamente per l’interposizione fittizia e non per l’interposizione reale (cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, cit.; Cass. 3 aprile 2000, n. 3979).Cfr. F. Tesauro, Istituzioni di diritto tributario, cit.Cfr. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte generale, terza edizione, Cedam, Padova, 1999.