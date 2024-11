Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 94

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



DIRITTI PROCEDURALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL MODELLO DI IA PER FINALITÀ GENERALI

In vigore dal 1 agosto 2024



1. L'articolo 18 del regolamento (UE) 2019/1020 si applica mutatis mutandis ai fornitori del modello di IA per finalità generali, fatti salvi i diritti procedurali più specifici previsti dal presente regolamento.