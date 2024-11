Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 88

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



SEZIONE 5 Supervisione, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di modelli di IA per finalità generali (ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DEI FORNITORI DI MODELLI DI IA PER FINALITÀ GENERALI)

In vigore dal 1 agosto 2024



1. La Commissione ha competenze esclusive per la vigilanza e l'esecuzione del capo V, tenendo conto delle garanzie procedurali a norma all'articolo 94. La Commissione affida l'attuazione di tali compiti all'ufficio per l'IA, fatte salve le competenze di organizzazione della Commissione e la ripartizione delle competenze tra gli Stati membri e l'Unione sulla base dei trattati.

2. Fatto salvo l'articolo 75, paragrafo 3, le autorità di vigilanza del mercato possono chiedere alla Commissione di esercitare le competenze di cui alla presente sezione, ove ciò sia necessario e proporzionato per assisterle nell'adempimento dei loro compiti a norma del presente regolamento.