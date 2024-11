Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 85

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



SEZIONE 4 Mezzi di ricorso (DIRITTO DI PRESENTARE UN RECLAMO A UN'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO)

In vigore dal 1 agosto 2024



1. Fatti salvi altri ricorsi amministrativi o giurisdizionali, qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia motivo di ritenere che vi sia stata una violazione delle disposizioni del presente regolamento può presentare un reclamo alla pertinente autorità di vigilanza del mercato.

Conformemente al regolamento (UE) 2019/1020, tali reclami sono presi in considerazione ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza del mercato e sono trattati in linea con le procedure specifiche stabilite a tal fine dalle autorità di vigilanza del mercato.