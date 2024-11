Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 84

Elenco dei capitoli Documenti collegati

STRUTTURE DI SOSTEGNO DELL'UNIONE PER LA PROVA DELL'IA

In vigore dal 1 agosto 2024



1. La Commissione designa una o più strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/1020/nel settore dell'IA.

2. Fatti salvi i compiti di cui al paragrafo 1, le strutture di sostegno dell'Unione per la prova dell'IA forniscono anche pareri tecnici o scientifici indipendenti su richiesta del consiglio per l'IA, della Commissione o delle autorità di vigilanza del mercato.