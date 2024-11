Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 64

Elenco dei capitoli Documenti collegati

CAPO VII Governance - SEZIONE 1 Governance a livello dell'Unione (UFFICIO PER L'IA)

In vigore dal 1 agosto 2024



1. La Commissione sviluppa le competenze e le capacità dell'Unione nel settore dell'IA attraverso l'ufficio per l'IA.

2. Gli Stati membri agevolano i compiti affidati all'ufficio per l'IA, come indicato nel presente regolamento.