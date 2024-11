Regolamento UE del 13.6.2024 n. 2024/1689/UE art. 38

Elenco dei capitoli Documenti collegati

COORDINAMENTO DEGLI ORGANISMI MODIFICATI

In vigore dal 1 agosto 2024



1. La Commissione garantisce che, per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio, siano istituiti e funzionino correttamente, in forma di gruppo settoriale di organismi notificati, un coordinamento e una cooperazione adeguati tra gli organismi notificati che partecipano alle procedure di valutazione della conformità a norma del presente regolamento.

2. Ciascuna autorità di notifica garantisce che gli organismi da essa notificati partecipino al lavoro di un gruppo di cui al paragrafo 1, direttamente o mediante rappresentanti designati.

3. La Commissione provvede allo scambio di conoscenze e migliori pratiche tra le autorità di notifica.