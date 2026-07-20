La caratteristica fondamentale del negozio transattivo, l'elemento qualificante che ne sostanzia il sinallagma, consiste nella reciprocità delle concessioni
. Ammissibile anche la transazione a favore di terzo (art. 1411
cod.civ.), nella quale le eventuali attribuzioni o obbligazioni assunte da una delle parti verrebbero a profittare non già l'altra parte del negozio transattivo, bensì un terzo (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 30930/2025
).
Le parti devono avvicinarsi l'una all'altra rispetto alle originarie contrapposte pretese, rinunziando a portare fino in fondo il proprio punto di vista. La nozione di "concessione" è assai comprensiva. Si può trattare dell'abbandono parziale o totale di uno o più elementi di contestazione, ma è altresì possibile che le parti costituiscano, modifichino o estinguano anche rapporti differenti da quelli relativi alla res litigiosa in senso stretto (c.d. transazione "mista"). Tizio assume di vantare a titolo di servitù il diritto di passare sul terreno di Caio mentre quest'ultimo nega che detto diritto sia mai esistito. Tizio e Caio si accordano nel senso che quest'ultimo versi ratealmente una somma di denaro a Tizio che, a propria volta, rinunzia al preteso diritto di passo. Stante la fondamentale importanza della reciprocità della concessioni, elemento che informa di sé la causa del negozio transattivo, essa non può mai fare difetto nota1.
Quando una soltanto delle parti ha effettuato concessioni, non si sfugge ad un'alternativa: o la transazione è irrimediabilmente viziata di invalidità
(potendosi a questo proposito fare rinvio a quanto si dirà in tema di nullità della transazione) o non di transazione trattasi, bensì di rinunzia o di altra fattispecie negoziale
(accordo remissorio, datio in solutum
)nota2
.
Note
nota1
In questo senso Santoro-Passarelli, La transazione, Napoli, 1986, p.13, per il quale le reciproche concessioni costituiscono il tratto caratteristico della transazione. top1
nota2
D'Onofrio, Della transazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1959, p.195 e Valsecchi, Il giuoco e la scommessa. La transazione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXXVII, 1986, p.179.top2
Bibliografia
- D'ONOFRIO, Della transazione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e branca, 1959
- SANTORO PASSARELLI, La transazione, Napoli, 1986
- VALSECCHI, Il giuoco e la scommessa. La transazione, Milano, Trattato Cicu-Messineo, XXXVII, 1986