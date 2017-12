Legge del 2017 numero 161 art. 25

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA PER I TERRENI AGRICOLI E ZOOTECNICI CHE USUFRUISCONO DI FONDI EUROPEI



1. All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «i concessionari di opere pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di lavori o di servizi pubblici»;

b) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei».

