La trasformazione eterogenea

Prassi collegate

La riforma societaria del 2003, agli artt. 2500 cod. civ., ha introdottol'ipotesi di c.d. "trasformazione eterogenea", ossiaDette eventualità saranno espressamente considerate nel corso della disamina che segue.Va comunque sottolineato come non sia neppure in astratto configurabile come trasformazione il fenomeno tale per cui una società di capitali abbia a "convertirsi" in una impresa individuale. Se si comprende come esigenze anche di natura tributaria possano giustificare l'idea di una continuità soggettiva tra ente societario ed impresa individuale (dal momento che, opinando diversamente, occorrerebbe darsi carico della fase di liquidazione), dal punto di vista giuridico non esiste alcun indice normativo in grado di supportare una tale ipotesi (Tribunale di Piacenza, 22 dicembre 2011 ).