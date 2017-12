Prassi collegate

Ai sensi dell'art. 769 cod.civ., la donazione può esser definita come "... il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione".Nel corso dell'esame che segue assumeremo in considerazione l'aspetto soggettivo relativo alle parti; quello oggettivo (che si riferisce cioè agli elementi essenziali che si sostanziano in causa, oggetto e, soprattutto, forma), alla apponibilità di condizione, termine e modo, alle alterazioni patologiche dell'atto negoziale.Particolare attenzione dovrà essere riservata al tema delle donazioni indirette, vale a dire a quelle negoziazioni che, contrassegnate da una struttura corrispondente a schemi tipici nominati, sono altresì connotate da un elemento causale variabile, dunque concretamente indirizzabile in modo tale da concretare una liberalità.Speciale rilevanza riveste l'aspetto tributario degli atti di liberalità donativa: nel corso del tempo si sono infatti succedute norme più o meno favorevoli al contribuente (fino a giungere alla totale esenzione dall'imposta di donazione). Va tuttavia rilevato come sia pur sempre dovuta l'imposta di registro, quantomeno in misura fissa (cfr. Cass. Civ., Sez.V, 6096/2016 ). Va posto in luce inoltre come l'art. 26 del t.u. 131/1986 ponga una presunzione semplice in forza della quale i trasferimenti immobiliari effettuati tra i coniugi o tra parenti in linea retta si presumano effettuati a titolo donativo quando ciò dia luogo ad una maggiore imposizione fiscale rispetto a quella conseguibile alla stregua del titolo oneroso (Cass. Civ., Sez. V, 6674/2016 ).