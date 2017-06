Impossibilità sopravvenuta parziale

tener fermo il contratto, domandando una proporzionale riduzione della sua prestazione; recedere dal contratto stesso (anche in relazione a rapporti di durata) (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 481/84 ) restituendo ciò che avesse ricevuto o riavendo quello che avesse già dato (art. 1464 cod.civ. ). Per il creditore non sarebbe ad esempio di alcuna utilità l'automobile presa a nolo ( rectius : locata) se fosse stata parzialmente distrutta in un incendio essendo rimasto perfettamente funzionante soltanto il cambio e la frizione. E' per questo motivo che, in una simile eventualità, al medesimo è dato di poter recedere dal contratto (art. 1464 cod.civ. ) nota1.

Si verifica unaquando quest'ultima conservi comunque un margine di praticabilità. La rilevanza di un siffatto esito rileva, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, a mente dell'art. 1464 cod.civ., il cui presupposto è comunque costituito da una condizione di non imputabilità di tale situazione alla condotta colposa della parte che non l'abbia prevista o prevenuta (Cass. Civ., sez.II, n. 4016/04 ). In un'ipotesi del genere, l'altra parte è posta di fronte all'alternativa che segue:Nelle altre ipotesi, ogniqualvolta la prestazione conservi un'utilità parziale,In tema di contratto preliminare di vendita immobiliare è stato deciso così che la parte non inadempiente che abbia proposto domanda di adempimento in forma specifica, possa limitare la propria pretesa alla porzione residua del bene, con corrispondente riduzione del prezzo (Cass. Civ., Sez. II, 4939/2017 ).Secondo Roppo, Il contratto, in Trattato dir. priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 2001, p.1011, si tratta di "un tipico recesso di autotutela".Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. V, Milano, 1997, p.374.