Disciplina giuridica del comodato

Il comodato è contrassegnato da una disciplina che mette specificamente a fuoco aspetti quali la posizione del comodante e del comodatario, con particolare riferimento all'obbligazione restitutoria ed a quella di custodia della cosa ricevuta in consegna. Da rimarcare anche l' ordinaria incedibilità del diritto del comodatario, se non in esito a debita autorizzazione da parte del comodante.



Assumeremo inoltre in considerazione la durata del contratto nonchè le cause estintive del medesimo, con particolare riferimento al recesso del comodante.



Giova osservare come. ai sensi dell'art.1, comma 346 , della L. 311/04 (c.d. "finanziaria 2005") i contratti di locazione e comunque costitutivi di diritti anche personali di godimento (pertanto anche il comodato) di unità immobiliari o di porzioni delle stesse sono da considerarsi nulli se, comunque stipulati, non sono sottoposti alla formalità della registrazione. Tale nullità è stata reputata sanabile (con effetti ex tunc) in conseguenza di una seppure tardiva registrazione (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 16742 del 14 giugno 2021).