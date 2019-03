Decreto Legislativo del 2017 numero 117 art. 74

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO



1. Le risorse di cui all'articolo 73, comma 2, lettera a), sono finalizzate alla concessione di contributi per la realizzazione di progetti sperimentali elaborati anche in partenariato tra loro e in collaborazione con gli enti locali, dalle organizzazioni di volontariato per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.