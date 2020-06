Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 46

Elenco dei capitoli Documenti collegati

DATI PARTICOLARI CONTENUTI NEI DOCUMENTI TRASMESSI



1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i documenti informatici trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via digitale possono contenere soltanto i dati sensibili e giudiziari consentiti da legge o da regolamento e indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.

(Comma così modificato dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)