Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 36

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



REVOCA E SOSPENSIONE DEI CERTIFICATI QUALIFICATI



1. Il certificato qualificato deve essere a cura del certificatore:

a) revocato in caso di cessazione dell'attività del certificatore salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 37;

(Lettera così modificata dall'art. 16, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159)

b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento dell'autorità;

c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità previste nel presente codice;

d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.

2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato o sospeso nei casi previsti dalle Linee guida, per violazione delle regole tecniche ivi contenute.

(Comma così modificato dall’art. 34, comma 1, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217)

3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato, qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato mediante adeguato riferimento temporale.

4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle Linee guida.