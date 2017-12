Decreto Legislativo del 2001 numero 231 art. 25-duodecies

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE



1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

(Comma aggiunto dall’ art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161)

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

(Comma aggiunto dall’ art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161)

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

(Comma aggiunto dall’ art. 30, comma 4, L. 17 ottobre 2017, n. 161)

(Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109)

Documenti collegati Decreto Legislativo del 2001 numero 231