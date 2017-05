Codice Penale art. 380



PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELE



Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.

(Comma così modificato dall’art. 10, comma 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237)

La pena è aumentata:

1. se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2. se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la pena di morte o l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

(La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell'ergastolo)

