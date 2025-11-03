Adempimenti relativi ai conferimenti (costituzione di società per azioni)

di Libera


Ai sensi del n. 2 dell'art. 2329 cod. civ. , all'atto della costituzione della società per azioni, occorre siano rispettate le prescrizioni relative ai conferimenti di cui agli artt. 2342 , 2343 e 2343 ter cod. civ..

La prima delle norme richiamate si riferisce alle modalità di esecuzione dei conferimenti in denaro e, per certi versi, a quelli in natura, in relazione ai quali bisogna osservare gli artt. 2254 e 2255 cod. civ.. Essa si chiude con il divieto di conferire la prestazione di opera o di servizi.

La seconda si riferisce invece alla necessità che i conferimenti in natura siano accompagnati da apposita relazione di stima.

Prassi collegate

  • Risposta n. 217/2025, Conferimento transfrontaliero di partecipazione da parte di più conferitari

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Adempimenti relativi ai conferimenti (costituzione di società per azioni)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti