Nullità per espressa disposizione di legge (nullità testuale)

Prassi collegate

Quesito n. 104-2014/I, Acquisto di partecipazioni da parte di società partecipata da comuni e procedure di evidenza pubblica

Cosa si intende perVengono in considerazione al riguardo i casi in cui è la legge a comminare espressamente la conseguenza della nullità dell'atto, per l'ipotesi della difformità di esso rispetto alle prescrizioni normative. Valgano, ad esempio, tra le moltissime ipotesi previste dalla legge, ildi cui all'art. 458 cod.civ., le previsioni didi cui agli artt 606 cod.civ. e 619 cod.civ., l'art. 735 cod.civ., che la prevede per la; l'art. 771 cod.civ., disponente la, l'art. 1229 cod.civ. , ai sensi del quale è prescritta laNell'ambito societario è possibile considerare l'art. 2265 cod.civ.., che comminacon il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite; l'art. 2332 cod.civ., che disciplina; l'art. 2379 cod.civ che sancisceAncora si rammentino le disposizioni generali di cui agli artt. 1354 cod.civ., in forza del qualePongono previsioni testuali di nullità gli artt. 778 779 cod.civ. relativamente al; l'art. 1261 cod.civ. contemplante iletc.; l'art. 1471 numeri 1 e 2 cod.civ., norma che prescriveper gli amministratori di beni dello Stato rispetto ai beni affidati alla loro cure e per i pubblici ufficiali rispetto agli atti venduti a loro ministero; l' art.1472 cod.civ. per il caso della; l' art.1876 cod.civ. in tema di; gli artt. 1963 2744 cod.civ. in relazione al; l'art. 1966 cod.civ. per la: si possono ricordare, a cagione della speciale rilevanza pratica, quelle di cui all'art. 46 del T.U. in materia urbanistica 380/2001 (sostanzialmente reiterativo del modo di disporre dell'art. 17 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 ). La norma citata prescrive laovvero quella di cui all'art. 30 del medesimo T.U. (ancora una volta reiterativo dell'abrogato art. 18 della L. 28 febbraio 1985, n. 47), ai sensi della quale gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.Ai sensi dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 , dettata in materia di subfornitura, è vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.In tema di contratti di locazione "concertati", vale a dire perfezionati in armonia rispetto agli accordi-quadro conclusi localmente fra le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative e le organizzazioni della proprietà edilizia, il IV comma dell'art. 13 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 prevede unaAi sensi dell'art.10 della legge 21 novembre 2000 n.353 Al fine di rafforzare questa prescrizione "in tutti gli atti di compravendita relativi ad aree e immobili situati nelle predette zone"Ai sensi dell'art. 13 ultimo comma della d.l.223/2006 conv. con l.248/2006 e successive modificazioni, era prevista (la norma è stata completamente abrogata dall'art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, c.d. "riforma Madia") laA mente del I comma, allo scopo "di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, (con esclusione...) devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, (e, pertanto) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, nè in affidamento diretto nè con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Il II comma della riferite disposizione dispone che "Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1".Al termine di questa breve e non esaustiva disamina del panorama normativo delle prescrizioni che comminano la nullità è possibile citare:a) l'art. 115 del d. D.Lgs. 01settembre 1993, n. 385 (meglio noto come t.u. in materia bancaria e creditizia) volto ad assicurare la trasparenza della condotta operativa degli intermediari finanziari. L'art. 117 del predetto provvedimento prevede che i contratti siano redatti per iscritto e che un esemplare sia consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.b) l'art. 1 del D.L. 95/12 convertito dalla L.135/12 (c.d. "spending review") ha posto in essere alcuni meccanismi di disciplina della spesa delle amministrazioni. La sanzione prevista per la mancata osservanza delle procedure è specialmente severa, vale a dire la(cfr. l'art. 1 e l'art. 4 , ultimo comma, della disposizione citata in riferimento alle clausole arbitrali inserite nei contratti di fornitura).