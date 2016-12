Quorum assembleare per approvare la transazione sulle spese comuni: semplice maggioranza o unanimità? (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 7201 del 13 aprile 2016)





In materia di condominio negli edifici, ex art. 1135 c.c., l'assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d'interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ex art. 1108, comma III, c.c., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni: atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali o locazioni ultranovennali, transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi - e, in particolare delle reciproche concessioni – fra i negozi a carattere dispositivo.