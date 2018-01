Vendita beni del patrimonio d'impresa, IVA



Se la cessione di beni è conclusa tra soggetti IVA l’operazione è assoggettata alla disciplina IVA applicabile alla vendita di beni mobili o immobili (momento impositivo, determinazione base imponibile, aliquota IVA, detrazione, obbligo fatturazione e registrazione, ecc.).



Se solo l’acquirente è un soggetto IVA, l’operazione può rientrare nel campo di applicazione del tributo ed è l’acquirente che deve provvedere ad emettere autofattura ma solo nei casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali l’acquisto da soggetti stranieri privi di stabile organizzazione o di un rappresentante fiscale in Italia (art. 17, comma 3, e art. 21, comma 5, D.P.R. n. 633/1972).



In questa parte ho esposto brevi cenni relativi al momento impositivo, ecc., mentre per il regime fiscale delle vendite di immobili vedi Cap. III sezione quinta.