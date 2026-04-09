Tra gli interpreti si fa menzione di alcune disposizioni normative in chiave di prelegati ex lege.
Si pensi al diritto di uso e di abitazione della casa coniugale
di cui all'art.540
cod.civ., ovvero all' obbligo collatizio imposto dalla legge reciprocamente in capo ai coeredi
(art.737
cod.civ.).
Quanto al primo pare effettivamente appropriata una siffatta qualificazione, proprio in relazione al fatto di essere a carico dell'intera eredità (Tribunale di Verona, 12/12/89
), ad essere riconosciuto nell'ambito di un procedimento divisionale indipendentemente dalla proposizione di una specifica domanda giudiziale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 20635 del 22 luglio 2025), nonchè alla funzionalità di costituire un prelievo anticipato in prededuzione che il coniuge ha diritto di ottenere prima dell'eventuale divisione della massa ereditaria da eseguirsi tra gli altri eredi nota1
.
Quanto al secondo è il caso di precisare che la collazione importa l'obbligo per i coeredi di trasferire in natura quanto già ricevuto dal de cuius a titolo donativo ovvero riversare l'equivalente del controvalore in denaro. La natura di prelegato può non essere così sicura: se questo è il caso ogniqualvolta i coeredi tenuti alla collazione vengano ad esaurire il novero dei chiamati, così potrebbe non essere nell'ipotesi in cui vi fossero ulteriori eredi estranei rispetto all'obbligo collatizio. In detta ipotesi non si potrebbe certo dire verificata la condizione di cui all'art.661 cod.civ. apri
con riferimento al fatto che la disposizione venga a gravare l'intera eredità. E' stato inoltre rilevato come la sussunzione sotto la qualifica di prelegato sia in concreto priva di rilevanza, stante l'inapplicabilità, nella fattispecie, delle regole fondanti l'autonomia della disposizione a titolo particolare rispetto all'istituzione d'erede nota2
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nota1
Note
nota1
Cfr. Mengoni, Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione necessaria., in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, vol.XLIII, t.2, Milano, 1984, p. 184; Palazzo, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. II, Torino, 1997, p. 123; Lops, Il legato, in Successioni e donazioni a cura di Rescigno, Padova, 1994, p. 1033.top1
nota
nota2
Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p. 721.top2
Bibliografia
- LOPS, Il legato, Padova, Successioni e donazioni dir. da Rescigno, I, 1994
- MENGONI, Successioni per causa di morte. Successione necessaria,, Milano, Trattato Cicu-Messineo, 1984
- PALAZZO, Torino, Commentario al codice civile diretto da Cendon, II, 1997