Fusione di organismi non societari

Note

nota1

Bibliografia

TANTINI, Trasformazione e fusione delle società, Padova, Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, VIII, 1985

Prassi collegate

A seguito della riforma è possibile procedere ad una fusione cui partecipino organismi non societari e dalla quale sorga una società commerciale.Tale ipotesi era in precedenza esclusa a causa del divieto di trasformabilità dell'associazione in società: l'unica ipotesi, peraltro avanzata solo da un parte della dottrina, riteneva possibile la fusione esclusivamente tra organismi associativi che desse origine ad altro organismo associativo, in tal modo non violando il divieto di trasformazione dell'associazione in società.Tali problematiche sono venute meno con l'introduzione dell'art. 2500 octies cod. civ. , che ha espressamente previsto la trasformazione dei consorzi, comunioni d'azienda, associazioni riconosciute e fondazioni in società di capitali:dunque,Cfr. Tantini,, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, vol. VIII, Padova, 1985.