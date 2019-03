Codice Civile art. 2221

Elenco dei capitoli Documenti collegati

§3 Dell'insolvenza (FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO)



Testo in vigore fino al 14 agosto 2020



Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.



Testo in vigore dal 15 agosto 2020



FALLIMENTO E CONCORDATO PREVENTIVO



[Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso di insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.]

(Articolo abrogato dall’art. 384, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, ai sensi di quanto disposto dall’art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019)